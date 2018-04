(ANSA) – GENOVA, 11 APR – L’Italia e Genova sono state scelte come sede dell’unica tappa europea delle World cup series di vela 2019 e 2020. La conferma è arrivata da World sailing, la Federazione internazionale, che nei giorni scorsi ha concluso l’iter di selezione della sede per il prossimo biennio. “Un gran bel risultato per la vela italiana che torna ad essere un punto di riferimento nel panorama sportivo velico mondiale”, afferma la Federvela. La tappa italiana, fortemente voluta dalla Federvela e dallo Yacht club italiano, che insieme hanno presentato la candidatura, sarà uno degli eventi di maggior interesse. La tappa italiana andrà a sostituire la storica location di Hyères. La location, spiega la nota, sarà quella della Fiera di Genova e dei Saloni nautici. “E’ sempre stato il mio sogno, e forse quello di ogni velista italiano, poter ospitare una tappa della Coppa del mondo – dice Francesco Ettorre, presidente della Fiv – e adesso non sono solo orgoglioso di annunciare che accadrà”.