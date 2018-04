(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 11 APR – Le testimonianze raccolte in Cile, sui casi di pedofilia da parte del clero, mostrano “molte vite crocifisse e confesso che questo mi causa dolore e vergogna”. Lo scrive Papa Francesco ai vescovi cileni dopo le indagini effettuate dal suo inviato nel Paese latinoamericano, mons. Charles Scicluna. Papa Francesco ha deciso di convocare i vescovi cileni a Roma “per dialogare sulle conclusioni” della visita di mons. Scicluna che ha sentito le vittime di pedofilia e sulle “mie conclusioni”. “Per quanto mi riguarda – scrive il Papa – riconosco e voglio trasmetterlo fedelmente, che sono incorso in gravi errori di valutazione e percezione della situazione, in particolare per mancanza di informazioni veritiere ed equilibrate. D’ora in poi, mi scuso con tutti quelli che ho offeso e spero di poterlo fare personalmente, nelle prossime settimane, negli incontri che avrò con rappresentanti delle persone intervistate”.