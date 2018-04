CARACAS – El candidato a la presidencia, Henri Falcón, anunció que en los próximos días se reunirá con 18 embajadores de países europeos en búsqueda de una observación internacional para el proceso electoral que se realizará el 20 de mayo. Esto luego que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) diera a conocer que no facilitará una misión que verifique la normalidad del proceso.

La respuesta de los países europeos ante la solicitud de Henri Falcón no tiene un pronóstico favorable para el ex gobernador Larense. Recientemente, España se convirtió en el primer país europeo en anunciar que no reconocerá los resultados que arrojen los comicios. Además, representantes de la Unión Europea (UE) como Federica Mogherini o Antonio Tajani ya se han manifestado en contra de estas elecciones.

A pesar de la búsqueda constante, sin grandes éxitos, de observación internacional para las elecciones presidenciales, el candidato Henri Falcón continúa sin ver a la comunidad internacional como un factor clave para resolver los conflictos en el país.

“No es la comunidad internacional la que resolverá las dificultades que atraviesan los venezolanos, puesto que la única solución está en manos del pueblo a través de la vía electoral”.

El candidato manifestó su intención de convertirse en el presidente “de la unidad del país” para de esa manera, cobrar credibilidad internacionalmente. Indicó que en materia gubernamental, buscará ser un presidente que se entienda con todos los países del mundo, no quiere ser “un carrito chocón de la diplomacia”.

Por otra parte, Falcón aseveró que el gobierno que presida cumplirá una función de transición, por lo que no tiene planteado buscar una reelección cuando culmine el período en el año 2025. “Con la reelección comienza la perversión en el manejo de programas sociales desde un partido para aferrarse al poder”, aseguró el candidato que perdió las elecciones en búsqueda de un tercer período en el estado Lara el año pasado.