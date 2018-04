(ANSA) – ROMA, 11 APR – Non riesce il miracolo alla Juventus che viene eliminata ai quarti di finale di Champions League dal Real Madrid, malgrado la vittoria dei bianconeri per 3-1 che qualifica però gli spagnoli in semifinale. Decisivo il rigore di Cristiano Ronaldo, al 96′. All’andata, a Torino, il Real Madrid aveva vinto 3-0.