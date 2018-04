(ANSA) – ROMA, 11 APR – “All’andata non ci venne dato un rigore, stasera l’arbitro ha avuto il cinismo di infrangere il sogno di una squadra. Non se lo ha fatto per un suo vezzo e per mancanza di personalità, ma un essere umano non può decretare l’uscita di una squadra. Uno così al posto del cuore ha un bidone d’immondizia. Se non puoi stare in campo in una partita simile, te ne stai in tribuna con moglie e figlia. Il Real ha meritato, ma l’arbitro doveva avere la sensibilità per capire il disastro che stava facendo”. Così Gigi Buffon a Mediaset.