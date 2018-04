(ANSA) – ROMA, 12 APR – Stagione regolare conclusa in nba con le partite di questa notte che hanno consegnato i verdetti finali in tema di playoff. Il risultato più clamoroso è l’esclusione dei Denver Nuggets, battuti da Minnesota 112-106 nello scontro diretto per agguantare l’ultimo posto disponibile. Nelle partite della notte italiana grande prestazione di Damian Lillard di Portland, 36 punti al’attivo, ma il re della serata è stato Paul George dei Thunder con 40 punti. Ancora una buona prova per i Philadelpia di Belinelli, alla 16ma vittoria di fila, stavolta ai danni di Milwaukee per 130-95. Questi gli accoppiamenti per i playoff: a est, Toronto-Washington, Boston-Milwaukee, Philadelphia-Miami, Cleveland-Indiana. A ovest, Houston-Minnesota, Golden State-San Antonio, Portland-New Orleans, Oklahoma-Utah. (ANSA).