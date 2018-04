(ANSA) – ROMA, 12 APR – “Le frecciate di Hamilton? Solo perché è semplice dare la colpa al pilota più giovane, ma non per questo cambierò il mio stile di guida”. Così Max Verstappen pilota olandese della RedBull torna sulle polemiche di Lewis Hamilton dopo il contatto fra le due monoposto al gran premio del Bahrein. In conferenza stampa alla vigilia delle libere per il gp di Cina che si correrà domenica a Shangai, Verstappen ha spiegato il suo punto di vista sull’incidente che lo ha messo fuori gara nel secondo gp stagionale: “credo sia stato un incidente normale, nulla di troppo rischioso. Solo che non è andato bene a me. In Messico la manovra aveva funzionato, stavolta non ci siamo dati spazio a sufficienza. Ma sono le gare. Se sarà necessario parlerò con Lewis”, ha proseguito Verstappen. “Ma non penso di aver fatto nulla di sbagliato. Ho cercato di superare e ho preso un rischio calcolato. Non vedo perché dovrò modificare il mio stile di guida. E non capisco perché tutti siano così interessati a questo argomento”.