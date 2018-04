(ANSA) – TORINO, 12 APR – Il rigore fischiato da Oliver al 92′ è difficile da digerire per i bianconeri: “Abbiamo veramente dato tutto, – scrive Pjanic – ma purtroppo a volte nel calcio certe decisioni sono incomprensibili. Eravamo la squadra più forte sul campo. Sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo. Adesso prepariamoci a vincere nostro scudetto e Coppa Italia”. Marchisio esalta l’orgoglio bianconero nella ‘rimonta impossibile: “Il nostro cammino – sottolinea il principino – è finito a pochi secondi dalla fine ma dobbiamo essere orgogliosi dei nostri colori, sempre, ancora di più, con personalità, andiamo avanti come una VERA squadra”. “Abbiamo dato tutto -scrive Khedira- abbiamo mostrato una grande capacità di lotta, ma il calcio non sempre è giusto. Dobbiamo accettarlo tuttavia dobbiamo lasciare la Champions a testa alta, sono orgoglioso di far parte di questa squadra”. Un concetto ribadito da Dybala, ieri assente per squalifica: “Sono ancora più fiero e orgoglioso di fare parte di questo gruppo”.