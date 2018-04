(ANSA) – ROMA, 12 APR – “Dialogare con tutti, collaborare è un’altra cosa. Mi sentirei di escludere la fiducia a un governo M5S-Lega, che peraltro non avrebbe bisogno dei nostri voti. Supportiamo le forze europeiste in una prospettiva autonomista”. Così Julia Unterberger della Sud Tiroler Volkspartei (Svp), presidente del gruppo “Per le Autonomie” del Senato, parlando con i giornalisti in tedesco e in italiano all’uscita del Quirinale.