(ANSA) – ROMA, 12 APR – “In questo tipo di delitti non si può parlare di assassini per amore. L’amore non c’entra, l’amore non uccide mai. È un messaggio fuorviante”. Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, rivolgendo un appello ai giornalisti, durante la due giorni di studio “Violenza di genere” organizzato alla biblioteca nazionale di Roma. “Nessuna violenza deve essere mai accettata per nessuna ragione”, ha aggiunto.