(ANSA) – ROMA, 12 APR – “Il M5S abolirà i vitalizi nel giro di due settimane con una delibera. Sono un istituto anacronistico e inaccettabile, la Terza Repubblica nasce per restituire centralità ai cittadini. Non possono più esserci privilegi per la politica, dobbiamo riaffermare l’equità sociale per ricostruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e società”. Lo afferma il Questore M5S Roberto Fraccaro dopo la riunione di oggi dei Questori di Camera e Senato sui vitalizi.