(ANSA) – TORINO, 12 APR – Alessandro Del Piero tira le orecchie al suo ex compagno Gigi Buffon per le pesanti parole su Michael Oliver, arbitro di Real Madrid-Juventus. “Quando ha parlato dell’arbitro – ha detto l’ex capitano bianconero a Sky Sport – ho fatto fatica a comprenderlo, onestamente non capisco tutto quel riferimento alla partita d’andata. Il calcio è così, si realizza il momento, bello o brutto che sia”. Il riferimento di Del Piero è al passaggio in cui Buffon ha rimproverato Oliver per non essersi documentato guardando la partita d’andata, nella quale i bianconeri hanno reclamato per un rigore su Cuadrado nell’ultima azione della partita. “Credo – ha aggiunto Del Piero – che nei prossimi giorni dirà delle cose diverse”.