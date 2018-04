(ANSA) – MILANO, 12 APR – E’ stato evacuato l’istituto superiore Cesaris di Casalpusterlengo, nel Lodigiano, dopo che una ventina di studenti che stavano facendo ginnastica in palestra hanno accusato prurito, irritazione in gola e agli occhi. Sul posto sono arrivati ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco anche con una squadra Nbcr da Lodi che dovrà valutare l’eventuale presenza di sostanze chimiche nella scuola dove sono in corso alcuni lavori agli impianti. I ragazzi, spiega il 118, hanno inalato sostanze urticanti. In tutto quindici studenti si sono sentiti male: tredici per intossicazione e due per malore. Otto sono stati mandati all’ospedale di Codogno e sette a quello di Lodi, nessuno in condizioni preoccupanti.