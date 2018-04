(ANSA) – TRIESTE, 12 APR – Un contenzioso tributario è stato avviato dalla Guardia di Finanza nei confronti dell'”Orsone”, il locale di Cividale del Friuli (Udine) aperto da Joe Bastianich, al quale le Fiamme Gialle contestano circa un milione di euro di redditi non dichiarati, legati alla denominazione del locale. L’accertamento – rende noto oggi il Messaggero Veneto – nasce da una verifica fiscale avviata nel 2016 da cui è emerso che dall’inaugurazione del 6 agosto 2013 fino al 31 marzo 2015, la società di Bastianich avrebbe beneficiato delle agevolazioni fiscali previste per le società agricole. Da allora in poi l’Orsone avrebbe invece mutato la propria ragione sociale da “ristoro agricolo” in esercizio di ristorazione. Gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate saranno oggetto di controversia davanti alla Commissione tributaria provinciale. (ANSA).