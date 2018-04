(ANSA) – ROMA, 12 APR – Sabato 14 e domenica 15 aprile il Pala Arrex a Jesolo Lido, ospiterà l’11ª edizione dell’incontro internazionale di Ginnastica Artistica Femminile, conosciuto ormai in tutto il mondo come lo Jesolo Trophy. La manifestazione, organizzata per conto della Federazione Ginnastica d’Italia, dalla S.G.A. Gymnasium di Treviso, metterà di fronte le migliori rappresentative dei grandi attrezzi rosa, in una due giorni di altissimo livello tecnico. La competizione lagunare è l’unica tappa europea della preparazione di Stati Uniti e Cina, in vista dei mondiali di pre-qualificazione olimpica in priogarmma ad ottobre a Doha, in Qatar. Le campionesse olimpiche a stelle e strisce e le rivali cinesi si misureranno con l’Italdonne di Enrico Casella, la Russia, la Romania, la Francia, il Brasile, la Gran Bretagna e il Canada. Un vero e proprio mundialito di Artistica a due passi dalla Serenissima che potrebbe tenere a battesimo le stelle del futuro sulla road to Tokyo 2020.