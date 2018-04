(ANSA) – ROMA, 12 APR – “L’ho detto anche al presidente del Real Madrid, Florentino Perez, dopo la partita di ieri sera: l’Europa del calcio deve cambiare, ormai ci vuole la Var che pure agli inizi non mi convinceva”. Antonio Tajani, presidente dell’Europarlamento e grande tifoso juventino (era al fianco del n.1 bianconero Andrea Agnelli ieri sera al Bernabeu), racconta all’Ansa la sua frustrazione per una semifinale sfumata per un rigore contestatissimo al 94′ di una gara epica. “Ora dico che non andrò più a vedere la Juve in Champions, ma so che non lo farò”.