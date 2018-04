(ANSA) – NAPOLI, 12 APR – “Sarebbe gravissimo se Napoli e la Campania perdessero l’importante opportunità delle Universiadi, ma siamo ottimisti perché siamo i campioni del mondo nel fare cose all’ultimo minuto soprattutto al Sud”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò sui ritardi nell’avvicinamento alle Universiadi di Napoli 2019. “Io dal primo giorno – ha detto – ho sempre forzato la mano perché entrasse in campo il commissario. Si è perso un po’ di tempo su questo ma non è il momento delle polemiche. Il Coni ha messo tutta la sua forza lavoro con Coni Servizi ma ci sono alcuni aspetti temporali sulle gare e i bandi da prendere in considerazione. Ma ripeto, siamo ottimisti. Il commissario Latella lo ha ricordato perché è una persona seria. Immagino ci sarà ad agosto ma anche più avanti. Il tempo a disposizione è poco ed è un attestato di serietà se uno dice ‘facciamo il punto nei prossimi mesi’. Ora l’importante – conclude Malagò – è metterci tutti a remare nella stessa direzione”.