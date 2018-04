(ANSA) – MOSCA, 12 APR – La Russia ha abbastanza motivi per ritenere che la autorità britanniche “deliberatamente trattengano” gli Skripal in regime di “custodia” e li “forzino a partecipare a una messa in scena”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova citata dalla Tass. “Le domande – ha sottolineato – crescono sempre di più, mentre non vi è nessuna risposta”.