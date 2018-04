CARACAS – La Vinotinto é stata battuta per 4-0 dal Brasile in una gara valevole per la terza giornata della Coppa America Femminile che si sta disputando in Cile. Questo risultato obliga alla nazionale allenata da José Catoya a giocarsi tutto nella sfida di domani contro l’Argentina.

Nella sfida contro le amazzoniche la prima rete é arrivata all’11 grazie con una zuccata di Monica che ha sfruttato al meglio un pessimo rinvio della difesa creola. Le brasiliane hanno continuato a cercate la rete del 2-0 trovandolo al 39esimo dopo un errore a centrocampo della venezuelana Paola Villamizar che é stato sfruttato al meglio da Tamires servendo al meglio l’italo-brasiliana Beatriz Zaneratto che con il suo sinistro ha trafitto Castro. Si va al riposo sul 2-0 per il Brasile.

Nella ripresa continua il monologo delle verdeoro che trovano il 3-0 grazie ad un’ennesima prodezza dell’italo-brasiliana Zaneratto che mette la palla nel sette senza lasciare scampo all’estremo difensore del Venezuela. Ad arrotondare il risultato ci ha pensato Marta all’85esimo.

Nonostante il ko, le venezuelane continuano ad essere seconde del girone grazie alla miglior differenza reti sull’Argentina (avversaria di domani): la vinotinto é a +5, mentre l’albiceleste é a +4. La nazionale per qualificarsi per il quadrangolare finale dovrà vincere o pareggiare con l’Argentina.

Il tabellino

Brasile-Venezuela 4-0

Reti: Monica (11’), Beatriz Zaneratto (39’ e 73’) e Marta (85’).

BRASIL (4): Bárbara; Rilany, Mônica, Rafaelle, Tamires (Poliana 46′); Formiga, Andressinha, Marta, Thaisinha (Debinha 46′); Cristiane (Andressa Alves 74′) y Beatriz Zaneratto. DT: Vadão.

VENEZUELA (0): Lisbeth Castro; Nairelis Gutiérrez, Petra Cabrera; Nubiluz Rangel, Jaylis Oliveros; Yenifer Giménez (Neily Carrasquel 58′); Marialba Zambrano, Paola Villamizar (Oriana Altuve 59′), Gabriela García, Ysaura Viso y Deyna Castellanos (Joemar Guarecuco 87′). DT: José Catoya.

Ammonizioni: Yenifer Giménez (7’) e Marialba Zambrano (83’). ARBITRA: Olga Miranda (Paraguay). STADIO: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo, Cile.

(FDS)