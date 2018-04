(ANSA) – MILANO, 12 APR – Andrea Pirlo appenderà le sue scarpe al chiodo dopo ”La Notte del Maestro”, la partita di addio che si terrà a San Siro il prossimo 21 maggio. ”Sarà una festa – l’augurio di Pirlo durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento – ma non mi piace parlare di addio al mondo del calcio. Magari tra un po’ di tempo torno ma non da calciatore. E solo se mi propongono il progetto giusto”. Parteciperà all’ultima partita di Pirlo tutta la Nazionale campione del Mondo nel 2006 e tanti altri ex compagni di squadra, che saranno annunciati in seguito. All’asta saranno messe alcune magliette di Pirlo su Charity Stars: il ricavato sarà devoluto in beneficenza.