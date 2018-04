(ANSA) – TORINO, 12 APR – Un milione di studenti in meno e, quindi, meno classi e meno insegnanti, in tutta Italia. Potrebbe essere pesante la contrazione dei docenti, con un calo di oltre 55.000 cattedre fra 10 anni, a partire dai gradi inferiori. Il fenomeno investirà progressivamente tutte le regioni, comprese quelle del Nord. È lo scenario del prossimo decennio che prospettano per la scuola italiana le elaborazioni della Fondazione Agnelli, a partire dai dati Istat sull’evoluzione demografica. Con significative implicazioni per le politiche dell’istruzione dei prossimi governi. L’approfondimento sarà disponibile da domani sul sito della Fondazione Agnelli.