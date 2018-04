ROMA. – Le autorità argentine hanno arrestato insieme ad altre undici persone un falsario italiano di 70 anni conosciuto con il soprannome di “El Mudo” (il muto), considerato dagli esperti un vero e proprio “artista” che avrebbe falsificato milioni di dollari. Lo riporta il sito d’informazione Clarin.

Le indagini sono iniziate nel 2016, dopo che diverse persone hanno denunciato di aver ricevuto banconote false. È stata così determinata l’esistenza di una banda di falsari che hanno immesso banconote contraffatte nel mercato acquistando telefoni cellulari e oggetti elettronici di fascia alta attraverso siti come OLX, Let Go e Alamaula.

Martedì, l’Unità investigativa federale sulla falsificazione della polizia federale ha effettuato 18 perquisizioni a Buenos Aires e Rosario, per ordine del giudice Claudio Bonadio. Nelle operazioni sono stati catturati 12 sospettati e sono stati sequestrati più di un milione e mezzo di dollari e quasi sei milioni di pesos.

Secondo gli investigatori, il responsabile della realizzazione del denaro falso è un falsario italiano di 70 anni, con 50 anni di esperienza nell’attività criminale. I portavoce delle autorità hanno sottolineato che “El Mudo” era già indagato in un caso simile dal giudice federale di San Martin, Alicia Vence. “È un artista per la qualità delle banconote, i funzionari della polizia federale mi hanno detto che negli ultimi trent’anni è il lavoro più professionale che abbiano visto”, ha dichiarato Eugenio Burzaco, segretario alla Sicurezza.