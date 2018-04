(ANSAmed) – GAZA, 12 APR – Un giovane palestinese è stato colpito a morte dal fuoco di militari israeliani mentre era in prossimità del confine ad est di Kahn Yunes (Striscia di Gaza). Lo hanno riferito fonti mediche locali che ancora ignorano la sua identità e le circostanze esatte dell’incidente. Le forze armate israeliane non hanno per ora commentato l’episodio. In precedenza in un incidente separato era rimasto ucciso anche un miliziano di Hamas.