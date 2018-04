(ANSA) – BENEVENTO, 12 APR – “Non penso che a Sassuolo gli stimoli saranno inferiori rispetto a quelli visti con la Juventus. Dobbiamo cercare di vincere perché probabilmente abbiamo raccolto tante volte meno di quello che potevamo. Adesso mancano sette partite contro squadre forti e andremo lì per vincere”. Cosi’ l’allenatore del Benevento Roberto De Zerbi. “Oggi non è il momento di fare valutazioni – ha aggiunto il tecnico sannita in conferenza stampa – anche perché per ripartire bisogna avere entusiasmo e oggi a distanza di sette partite non sappiamo ancora come finirà il campionato. Non ho ancora alzato bandiera bianca”. “Non cambierei la mia squadra con nessuna delle quattro o cinque che ci precedono in classifica. Siamo superiori alle squadre che si giocano la salvezza in tutto. Se avessimo una decina di punti in più, giocheremmo anche in maniera diversa. Questa è la cosa che fa più male”, ha concluso De Zerbi.