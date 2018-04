(ANSA) – BARI, 12 APR – Il consigliere di opposizione al Comune di Bari, Giuseppe Carrieri, annuncia su Facebook che chiederà le dimissioni dell’assessora alle Politiche giovanili, Paola Romano, criticando lo stanziamento di borse di studio per conseguire il brevetto di istruttore di vela e wind surf. E un cittadino, fra i commenti, esorta a prendere l’assessore e a impiccarlo in pubblico: “Ma quali dimissioni – scrive D. P. su Facebook – prendetela, portatela in piazza e appendetela per il collo”. L’assessore annuncia che sporgerà denuncia contro l’autore del post, e aggiunge: “Credo fortemente in quello che faccio e rispetto il ruolo delle istituzioni, della giunta e dei consiglieri. Non rispetto la violenza, verbale o fisica”. “Un consigliere – precisa è legittimato a non pensarla come me e a chiedere le mie dimissioni. Nessuno può chiedere la mia impiccagione come quella di nessun altro”. Successivamente, Carrieri ha scritto all’autore del post che il suo commento “è troppo forte e assolutamente non condivisibile”.