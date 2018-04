(ANSA) – ROMA, 12 APR – “Non siamo ancora una squadra che può ambire a certi traguardi in Europa. Ci manca qualcosa, perché altrimenti una partita così non la puoi perdere. Abbiamo peccato di sufficienza una volta segnato l’1-0, pensando che la partita fosse chiusa”. Cosi’ il centrocampista della Lazio, marco Parolo, dopo l’eliminazione dall’Europa League. “Contro le squadre europee, fino a che l’arbitro non fischia tre volte, la partita non è mai finita. Dobbiamo fare mea culpa, resettare tutto e ripartire domenica perché abbiamo una partita importante – ha proseguito Parolo – Avevamo il controllo assoluto e abbiamo avuto un’altra occasione per fare il 2-1. Dopo l’1-0 siamo stati dei polli a prendere gol subito, perché gli abbiamo dato morale e questo ci ha tagliato le gambe. Non siamo stati bravi ad avere la reazione morale giusta”, ha concluso.