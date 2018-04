CARACAS – Tra i personaggi che hanno scritto la storia del calcio venezuelano troviamo Nicola Simonelli. Il calciatore italo-venezuelano durante la sua prestigiosa carriera ha difeso le maglie di Atlético San Cristóbal, Valencia e Carabobo. Oltre a quella della nazionale venezuelana. Attualmente è dirigente nella Casa d’Italia di Maracay. Lo abbiamo incontrato per parlare del suo percorso nel mondo del calcio.

“Ho iniziato a giocare a calcio nel primo Torneo Interbarrio che si svolgeva nello stato Aragua. Questa manifestazione era organizata da Muñiz ed il signor Cabrujas. In quel campionato ho rappresentato il Lourdes che giocava nello stadio Tacita de plata, poi sono passato al San Agustín che era la squadra del mio rione.”

Dopo il San Agustín, l’italo-venezuelano gioca con il Juventud de Aragua, Colegio Amarista e con la UCV Aragua fino alla categoría juvenil.

“Allora non c’erano le scuole di calcio, quello che avevamo a disposizione erano gli Interbarrios. Poi è iniziata l’epoca delle diverse associazioni. Il calcio più organizzato l’ho trovato quando giocavo con la UCV.”

Tra i mister che hanno avviato la formazione calcistica di Nicola Simonelli troviamo l’argentino Roberto Fiquepron, arrivato in Venezuela con il Tiquiere Flores. Senza dimenticare “Grillo” Matthias e l’italo-venezuelano Humberto Scovino.

“Con Scovino siamo diventati campioni ai Giochi Giovanili e nell’ultima edizione dei Juegos Nacionales disputati a San Cristóbal, dove abbiamo vinto la medaglia d’oro.”

Poi l’esordio in Primera División dove difende le casacche di Valencia, Nacional de Carabobo ed Atlético San Cristóbal.

“Grazie ad Humberto Scovino, lui era il cittì dello stato Carabobo e lì ci siamo conosciuti. Con mister Scovino siamo andati a rinforzare la prima squadra. Lui formava parte del progetto del Magallanes nel settore tecnico e mi porta all’Universidad de Carabobo per studiare. Con la squadra universitaria non ho mai giocato, ma feci direttamente il salto in Primera División con il Valencia nella stagione 1978-79.” E fu così che Simonelli presso l’Universidad de Carabobo ottiene il diploma in Relaciones Industriales.

Il calciatore di origine molisana ha giocato tutta la sua carriera con la casacca del Valencia con l’unica eccezione della stagione 1982-83 quando giocó con l’Atletico San Cristóbal del mister Walter “Cata” Roque.

“Nella stagione del mio esordio, nel Valencia, come in tutte le squadre della Primera División, i giocatori erano quasi tutti brasiliani o argentini. Mentre i creoli erano figli di emigranti italiani, spagnoli e portoghesi. Ho avuto la fortuna di scendere in campo con campioni del calibro di Luis Mendoza Benedetto e Richard Páez.”

Con la maglia dell’Atlético San Cristóbal, Simonelli scrive una pagina storica per il calcio venezuelano arrivando fino alle semifinali della Coppa Libertadores del 1983. In quell’edizione la formazione andina era stata inserita nel gruppo 4, dove sfidò Deportivo Táchira e gli ecuadoregni Barcelona e El Nacional.

Nella rosa di quell’Atlético San Cristóbal c’erano: Franco Fasciana; Gonzalo Landaeta, Jorge Chessio, Pedro Brito, Carlos Arismendi, Rómulo Otero, Carlos Moreno, Ernesto de Souza, Gaby Barreiro, Pedro Febles e Carlos Maldonado.

La squadra, che allora era allenata dall’uruguaiano Walter “Cata” Roque, vinse il suo raggruppamento con 8 punti grazie a 3 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta (1-0 all’ultima giornata in casa del Nacional). Ricordiamoci che allora si assegnavano due punti a vittoria.

Il format a quei tempi prevedeva che le vincenti si qualificassero alle semifinali dove erano inserite in gruppi di tre squadre. L’Atlético San Cristónal sfidò Peñarol e Nacional. Nel ragruppamento con le uruguaiane gli andini riuscirono a conquistare un solo punto: 0-0 contro il Peñarol a San Cristóbal. Questa fu l’unica occasione in cui una squadra venezuelana arrivó fino alle semifinali della Coppa Libertadores.

“Ho un grato ricordo delle gare disputate nella Libertadores. Nel primo turno, a San Cristóbal, abbiamo battuto per 2-0 Barcellona e Deportivo Táchira ed abbiamo pareggiato con il Nacional. Poi ricordo in Ecuador, lo stadio pieno di maglie gialle, dove abbiamo pareggiato 3-3 con il Barcellona. Quel risultato ci permise di qualificaci per le semifinali della Coppa Libertadores.”

Il difensore italo-venezuelano ha indossato anche la casacca della Vinotinto in diverse competizioni come la Coppa América e le qualificazioni per il mondiale.

“E’ stato un orgoglio aver giocato con la maglia della nazionale. Con la maglia del Venezuela ho avuto la fortuna di sfidare campioni del calibro dei brasiliani Zico, Júnior, Sócrates. E gli argentini Maradona, Passarella, Pasculli, Fillol e Barbadillo del Perú. Ero in campo contro l’albiceleste nel famoso 2-3 di San Cristóbal del 1985, quando loro non vedevano l’ora che finisse la gara.”

In quella gara disputata il 25 maggio del 1985 sul campo dello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal ci furono due fatti curiosi.

“Nei minuti iniziali dell’incontro fu assegnata una punizione all’Argentina, allora si presentarono davanti al pallone Maradona e Pasarella; sulla barriera c’era anche Nelson Carrero ed il portiere César Baena stava sistemandola. L’unico che dava le spalle alla palla é Carrero allora io gli dico: ‘girati’ e lui mi risponde ‘e mi perdo il gol di Maradona?’ Poi, l’altro riguarda Carlos Maldonado. Prima di andare allo stadio il mister Cata Roque legge le formazioni ma nomina appena 10 giocatori titolari ed i panchinari. Tutti ci guardavamo e pensavamo di aver capito male. Saliamo sul pulman, arriviamo allo stadio e ad un certo punto il mister guarda Carlitos Maldonado e gli dice, ‘Tu che fai con la tuta?’ E lui gli rispose, ‘Guarda che non mi hai nominato, pensavo che mi stavi mandando in tribuna’. Ed il mister gli dice, ‘Ma se tu sei tra i titolari!’.”

Tra Coppa America e gare di qualificazione per i mondiali Nicola Simonelli ha disputato 5 gare con la nazionale maggiore. Ricordiamoci che allora il girone di qualificazione non era come adesso, ma i gironi erano composti da meno squadre e quindi c’erano meno incontri. Il periplo di Simonelli con la maglia della Vinotinto era iniziato nel 1977 con un campionato sudamericano disputato a Valencia.

“Con la nazionale le gare che più ricordo sono quelle disputate contro Brasile (nel 1981 ndr) ed Argentina (1985 nrd). Quella contro il Brasile, ricordo uno stadio Olímpico pieno. C’era gente addirittura a bordo campo.”

Simonelli ci ha confessato che una delle gare che vorrebbe cancellare dalla sua carriera é quella disputata il 15 settembre del 1985. Quel giorno il Nacional Carabobo visitava la città di San Cristóbal per sfidare il Deportivo Táchira. La squadra sponsorizzata dal noto marchio di birra fu battuta a sorpresa per 4-0 dagli andini. Il Nacional si presentava imbattuto, mentre il Táchira stava disputando una stagione altalenante durante la quale era stato battuto in 4 occasioni. Nella squadra della così detta “ciudad industrial de Venezuela” c’erano i big del calcio locale.

Il calciatore di origine molisana ha avuto tanti allenatori in carriera ma quelli che hanno lasciato il segno sono due: l’italo-venezuelano Humberto Scovino e Walter “Cata” Roque.

“Mister Scovino é una sorta di padre calcistico per me. Con lui ho imparato ad avere quella voglia di giocare e di vincere. Poi, con il ‘Cata’, che considero come un padre adottivo, ho imparato la lotta, il sacrificio ed il lavoro per il bene del calcio. Tutti i giocatori che siamo stati sotto la sua guida e che poi siamo diventati allenatori, abbiamo riproposto i suoi metodi anche con le nostre squadre.”

Una volta appese le scarpette al chiodo Simonelli ha allenato la Casa d’Italia di Maracay nei diversi tornei in cui era impegnato il club. Poi é passato al Carabobo Fútbol Club nella Segunda División. Senza dimenticare l’esperienza con l’Aragua, dove ha ricoperto diversi incarichi tanto in campo che fuori. Attualmente é il direttore sportivo della Casa d’Italia di Maracay.

“Quest’anno stiamo organizando, insieme al Centro Social Italo Venezolano di Valencia, i giochi Fedeciv che si disputeranno nel mese d’ottobre.”

(di Fioravante De Simone)