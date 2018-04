(ANSA) – MOSCA, 13 APR – La corte Tagansky di Mosca ha accolto la richiesta dell’autorità delle telecomunicazioni della Russia, il Roskomnadzor, e ha bloccato l’accesso in Russia a Telegram per non aver fornito ai servizi di sicurezza (Fsb) le chiavi per decrittare i messaggi degli utenti. Lo riporta la Tass. Telegram potrà ricorrere in appello ma il blocco, stando alla legislazione russa, dovrebbe essere esecutivo. Il blocco sarà in vigore “fino a quando non saranno soddisfatte le richieste dell’Fsb”, ha detto il giudice Yulia Smolina.