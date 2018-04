(ANSA) – ROMA, 13 APR – “Come rappresentante istituzionale in questo giro di consultazioni, parlo per me ma sono convinto che esprimo un sentimento comune ai presidenti di Camera e Senato, siamo tutti accanto al presidente Mattarella nella ricerca di soluzioni ed è un compito estremamente difficile e complesso e presenta una sua innegabile urgenza e quindi lo sforzo del presidente è molto delicato e noi siamo pienamente solidali con lui”. Lo ha detto il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, al termine del colloquio con il Capo dello Stato nell’ambito del secondo giro di consultazioni per la formazione del Governo.