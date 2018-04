(ANSA) – TEL AVIV, 13 APR – Ci sono 4 feriti negli scontri tra manifestanti palestinesi ed esercito israeliano lungo la barriera di protezione tra Gaza e lo stato ebraico. Lo riferisce l’agenzia Maan. Secondo siti israeliani, alcuni manifestanti hanno cercato di superare i reticolati di confine nella parte nord della Striscia con l’esercito che ha impedito lo sconfinamento ricorrendo all’uso di “pallottole vere”. Secondo fonti locali gli organizzatori, anche in questa occasione, hanno allestito ospedali da campo e numerose ambulanze per il soccorso. Nei sermoni nelle moschee – hanno continuato le stesse fonti – è stata espressa forte indignazione per l’incendio doloso di una moschea a Aqraba vicino Nablus in Cisgiordania ad opera – secondo il presidente palestinese Abu Mazen – “di coloni terroristi”. Il portavoce militare israeliano ha avvisato su twitter in arabo i manifestanti a non avvicinarsi al confine e non danneggiare i reticolati altrimenti rischiano di essere colpiti.