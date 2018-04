CARACAS – Fino al 16 aprile ci sará l’opportunitá di partecipare alle 4 borse di studio per la frequenza di laurea magistrale che dureranno un anno e avranno un valore di 7.250,00 all’anno per gli studenti non residenti in Europa e di 6.700 per quelli residenti in Europa.

Coloro a cui sará assegnata la borsa di studio, potranno usufruire dell’alloggio gratuito presso l’Opera Universitaria di Trento, saranno esonerate le tasse universitarie e il rimborso d’iscrizione al servizio sanitario nazionale ed inoltre avranno un corso d’italiano gratuito presso il centro linguistico dell’Universitá.

Per partecipare al concorso é indispensabile essere di origine trentina, risiedere all’estero, non avere piú di 28 anni.

Per iscriversi bisogna entrare nel seguente link