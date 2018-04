(ANSA) – CAPRI (NAPOLI), 13 APR – “É scandalosa l’idea di far riconoscere allo Stato una situazione di diversità e svantaggio per un’isola come Capri. Come si può dare un nome così negativo ai paradisi che sono le nostre isole? La parola svantaggiata offenderebbe la natura di questi luoghi e non sarebbe capita dagli stranieri che amano e ambiscono a visitare le nostre isole, in particolare quelle del Golfo di Napoli, Capri, Ischia e Procida, non per i loro disagi ma per le loro bellezze e il loro fascino”. Così all’ANSA lo stilista Rocco Barocco, frequentatore dell’isola azzurra, nettamente contrario alla proposta di legge di iniziativa popolare che prevede il riconoscimento di status di località svantaggiata e disagiata alle isole minori attraverso la modifica dell’articolo 119 della Costituzione. Barocco non ha dubbi: “Non vedo nessun svantaggio. Sono contro anche alla dicitura di Città di Capri. Le isole sono isole e non sono città”.