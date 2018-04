(ANSA) – ROMA, 13 APR – La Figc celebra i 120 anni della fondazione legando il proprio nome alla comunità di San Patrignano, con la creazione di un vino che testimonia l’incontro di due eccellenze italiane in un’etichetta originale e un’esperienza di solidarietà straordinaria. La stessa passione che alimenta l’amore degli italiani per il calcio sostiene l’opera di San Patrignano, dove operano 1.300 ragazzi. L’incontro nasce dalla cura degli enologi Riccardo e Renzo Cotarella, con un’etichetta firmata Scervino, e un packaging azzurro da collezione. La Figc ha voluto contribuire all’attività di San Patrignano, sostenendo economicamente la comunità attraverso l’acquisto del vino, che accompagnerà tutte le iniziative nel palinsesto dei 120 anni. Per presentare questa creazione e le motivazioni che sostengono il progetto ‘Un corso di storia’ è stata scelta Vinitaly, la fiera del settore. L’appuntamento, al quale parteciperanno per la Figc, il vicecommissario Alessandro Costacurta e il dg Michele Uva, è fissata per domenica 15 aprile.