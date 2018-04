(ANSA) – ROMA, 13 APR – “Le proteste degli juventini e le parole di Buffon dopo la partita? La Juve ha dato prova della propria grandezza e maestosità. Rispettiamo molto la Juve, che è una grande squadra. Comprendiamo l’amarezza per essere usciti da un quarto di finale in quella maniera. E portiamo altrettanto rispetto per Buffon: non commentiamo le sue parole, ma comprendiamo il suo momento”: così ai microfoni di Premium sport, Emilio Butragueno, oggi dirigente del Real Madrid. “Quanto sarà importante avere Sergio Ramos contro il Bayern? Sergio è uno dei leader della squadra – le parole del dirigente del Real Madrid -. E’ il nostro capitano ed è un giocatore con una personalità enorme ed è molto competitivo. La sua presenza è importante dal punto di vista emozionale e nel suo ruolo è il migliore del mondo. Infastiditi dal pensiero che il Real Madrid sia aiutato dagli arbitri? Noi preferiamo sempre non parlare degli arbitri e concentrarci solo sul nostro lavoro – ha concluso -. Abbiamo grande rispetto per le istituzioni”.