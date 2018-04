(ANSA) – GROSSETO, 13 APR – Una persona è morta e altre due sarebbero rimaste gravemente ferite, raggiunte da colpi di arma da fuoco, in via Matteotti a Follonica (Grosseto). Dalle prime informazioni sembra che gli spari siano stati esplosi dopo una lite familiare che si è conclusa in strada davanti a un albergo della cittadina. La persona che ha sparato sarebbe in fuga.