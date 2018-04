(ANSA) – TORINO, 13 APR – La Var “è uno strumento molto utile, spero che lo mettano in tutte le competizioni del mondo. E’ da affinare e migliorare, ma necessario, ben venga la sua introduzione”. Così l’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, che però non ha voluto entrare nello specifico dell’episodio di Madrid, il calcio di rigore assegnato al Real contro la Juve a 20″ dalla fine. E non ha voluto commentare neppure le rimonte di Roma e Juventus. “Non voglio parlare degli altri, non commento direttamente le vicende che riguardano altre squadre”.