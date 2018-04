(ANSA) – MUCCIA (MACERATA), 13 APR – “Bisogna cercare di capire se per i Comuni particolarmente colpiti, più colpiti degli altri, ci possono essere impegni anche normativi particolari”. Lo ha detto il presidente del consiglio Paolo Gentiloni al termine di un incontro con alcuni sindaci di comuni terremotati del Maceratese a Muccia (Macerata) dove il 10 aprile si era registrata una scossa di magnitudo 4.6. Alcuni sindaci avevano chiesto una riperimetrazione del cratere in modo da dare una priorità a quelli più colpiti e ‘snellire’ il percorso di ricostruzione. “Bisogna accelerare la ricostruzione privata – ha osservato il premier – e capire se per i Comuni particolarmente colpiti, più colpiti degli altri, ci possono essere impegni anche normativi particolari. La cosa più importante è dare un messaggio di fiducia a un territorio meraviglioso, pieno di risorse culturali, naturali e gastronomiche. Non può essere abbandonato e non sarà abbandonato. La presenza qui del Governo sta a significare questo”.