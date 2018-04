(ANSA) – ROMA, 13 APR – Un libro per ricostruire il futuro e, al tempo stesso, conservare la memoria del passato. E’ l’obiettivo che si sono dati 58 professionisti con il libro “Mantemiamoci forte”. Il volume, presentato oggi a Roma nella Sala Convegni dell’Università Mercatorum, è finalizzato a raccogliere fondi per la ricostruzione della biblioteca di Amatrice, uno dei centri più colpiti dal sisma di ottobre 2016. Il volume – con l’introduzione del sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi e la prefazione del presidente di Confassociazioni Angelo Deiana e del docente universitario Stefano Cianciotta – è diviso in 3 parti: la Storia del forum, le testimonianze dirette del terremoto di Amatrice e le giovani start up. Curato da Giulia Reina, è edito da Paolo Giacovelli Editore, con un prezzo di 15 euro. La copertina è stata realizzata da Silvio Valzani. Il corso del volume è di 15 euro.