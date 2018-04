(ANSA) – MILANO, 13 APR – Il ‘Centro di chirurgia plastica ed estetica MC’ di Milano, dove è stata sottoposta ad una liposuzione, lo scorso luglio, una donna romena poi morta due giorni fa in un hospice nel Bresciano, “continua ad essere operativa” e il medico Mattia Colli, indagato per omicidio colposo, “oggi è tornato al lavoro, anche perché si tratta di un medico di alto livello che opera in una struttura importante, autorizzata e che ha tutti i parametri in regola per operare”. Lo ha spiegato il difensore del chirurgo 32enne, l’avvocato Gian Filippo Schiaffino, mentre si attende l’autopsia sul cadavere della 36enne, Ana Maria Cracium. Secondo il difensore, l’episodio “si presta ad una difesa efficace, anche perché hanno operato anche medici di un altro Paese”.