ROMA. – L’auto elettrica piace agli italiani, ma per comprarla vorrebbero sostanziosi incentivi fiscali, visto che i veicoli eco costano più di quelli diesel e benzina. Non solo, ma vorrebbero anche “pieni” di elettricità più economici e più stazioni di ricarica in città e fuori. Sono i dati che emergono da un sondaggio sulla mobilità sostenibile condotto dalla Lorien Consulting per Legambiente e presentato stamani a Roma, insieme al rapporto “Green Mobility” della ong ambientalista, sulla mobilità verde in Italia.

Il 33% del campione intervistato acquisterebbe un’auto elettrica se costasse meno la ricarica, il 29% se ci fossero degli incentivi fiscali per almeno il 15 – 20% del valore. Il 23% sceglierebbe l’elettrico se fosse più facile trovare punti di rifornimento in città e fuori, il 21% se fosse possibile ricaricare a casa. La maggiore durata della carica spingerebbe all’acquisto il 25%, le migliori performance il 14% e la versione elettrica del modello preferito il 9%.

Le opinioni degli italiani rispecchiano la realtà odierna della mobilità elettrica: veicoli cari e con poca autonomia, pochissime stazioni di ricarica. Ma la richiesta di ricariche meno costose tradisce una scarsa conoscenza dei veicoli: oggi fare 100 km con un diesel di media cilindrata costa sugli 11 euro, con un modello elettrico equivalente sui 3,5 euro.

Il sondaggio della Lorien rivela altri aspetti della mobilità in Italia, non tutti positivi. L’uso dei mezzi pubblici è calato del 12% negli ultimi 6 mesi (li hanno usati solo il 52% dei cittadini), mentre quello dei mezzi privati a motore (auto, moto e scooter) è salito del 2% (li ha usati l’89% della popolazione).

Cresce però la sharing mobility: negli ultimi sei mesi il 13% degli italiani ha usato un’auto condivisa, il 3% in più rispetto al semestre precedente. Il 12% degli italiani usa solo il car sharing per guidare un’auto, mentre il 28% pedala su una bicicletta. “In un paese con 38 milioni di auto private, neanche 100 mila autobus e 6 mila auto in car sharing, la notizia è la crescita della sharing mobility”, commenta l’autore del rapporto “Green Mobility”, Andrea Poggio.

A suo avviso “anche l’Europa dovrebbe introdurre ‘quote obbligatorie’ di mercato di veicoli elettrici, come fanno la Cina, la California e altri dieci Stati USA”. Legambiente chiede all’Europa e all’Italia quote progressivamente crescenti di veicoli a zero emissioni, sino al 100% dopo il 2030. Nel frattempo, divieti di circolazione sempre più severi per i veicoli a combustione nei centri città, fino al divieto di circolazione di tutte queste auto nel 2040.

(di Stefano Secondino/ANSA)