CARACAS – La venezuelana Anabella Acurero (16 anni) ha timbrato il biglietto per i Giochi olimpici giovanili estivi grazie al 12esimo posto ottenuto nella Coppa del Mondo di Scherma che si è disputata a Verona, in Italia.

“Sono felice ed emozionata per aver raggiunto una delle mete che mi avevo proposto. Sono molto felice di poter rappresentare il Venezuela nei giochi Olimpici della Gioventù. Questo é frutto di tanti sforzi e sacrifici. Io vivo lontano dei miei familiari per potermi allenare qui in Italia” ha dichiarato la Acurero.

La spadaccina venezuelana era inserita nel pool 6 ed ha vinto cinque gare su sei disputate. “Continuerò i miei allenamenti in Italia insieme al mio allenatore Giuseppe Pierucci. Parteciperò a due prove per preparare al meglio i Giochi olimpici giovanili estivi. Una di queste prove sarà in Italia, l’altra in Cina”

La campionessa nata 16 anni fa a Valencia sarà l’unica rappresentante della terra di Bolívar nella scherma. “Sento un po’ di pressione, ma é normale. Non dovrei sentirla perché so che mi sono allenata tanto ed arrivo preparata. Inoltre il mio allenatore e la mia familia mi danno tanta fiducia al momento di salire in pedana. Sono sempre con me e questo mi dà un respiro di sollievo”.

La terza edizione dei Giochi olimpici giovanili estivi si svolgerà a Buenos Aires, in Argentina, dal 6 al 18 ottobre 2018.

Svolgendosi nell’emisfero meridionale, per la prima volta i giochi si terranno nel mese di ottobre, e quindi nella stagione primaverile. La sede principale dei giochi, che ospiterà le cerimonie di apertura e di chiusura sarà lo stadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, tana del River Plate della Primera División argentina.

A questi terzi Giochi olimpici giovanili estivi gli sport presenti sono 33: Arrampicata, Atletica leggera, Badminton, Beach handball, Beach volley, Calcio a 5, Canoa/Kayak, Canottaggio, Ciclismo, Danza sportiva, Equitazione, Ginnastica, Golf, Hockey su prato, Judo, Karate, Lotta, Nuoto, Pallacanestro, Pattinaggio di velocità in línea, Pentathlon moderno, Pugilato, Rugby a sette, Scherma, Sollevamento pesi, Taekwondo, Tennis tavolo, Tennis, Tiro, Tiro con l’arco, Triathlon, Tuffi e Vela.

(FDS)