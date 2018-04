(ANSA) – BEIRUT, 13 APR – Il capo dell’Hezbollah libanese, alleato del regime di Damasco, Hassan Nasrallah, ha definito un “errore storico” l’attacco aereo compiuto da Israele contro una base aerea in Siria nel quale sono rimasti uccisi 7 iraniani”. Secondo Nasrallah, l’attacco di lunedì alla base T4 apre una “nuova fase” e pone Israele in un “scontro diretto” con l’Iran. Teheran, Mosca e Damasco accusano lo stato ebraico del raid. “L’uccisione mirata” di iraniani è stata definita dal leader dell’Hezbollah, che ha parlato in videoconferenza via satellite ai suoi sostenitori a Beirut, un atto di “grande stupidità” e l’attacco chimico su Duma una “messa in scena”.