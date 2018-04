(ANSA) – PARIGI, 13 APR – Dopo i treni, gli aerei, le scuole, oggi anche la Tour Eiffel è chiusa al pubblico per sciopero. Ad astenersi dal lavoro è il personale della società incaricata della sicurezza, secondo quanto annunciato dalla direzione in un comunicato. “Il monumento – si legge nell’annuncio della società che gestisce il monumento più visitato di Francia – non ha potuto aprire le porte questa mattina al pubblico in quanto non sussistono le condizioni di sicurezza”. Restano accessibili i giardini e il piazzale antistante la torre. Oggi sono – come accade per almeno due giorni alla settimana da un mese – sono in sciopero i treni, con gravi disagi e ripercussioni sul traffico anche per l’inizio delle vacanze scolastiche di primavera.