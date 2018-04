Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano, Quinta stagione)

Condotto da Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini.

I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 16 Aprile 2018

Ospiti: il Monsignor Hilary Franco, Osservatore Permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite; Andrea Turco, fondatore e curatore del sito Cronache di Birra, giudice di concorsi, docente, consulente e organizzatore della Settimana della Birra Artigianale, racconta la crescita del settore della birra italiana; Osvaldo Danzi, selezionatore di risorse umane, fondatore della Business Community FiordiRisorse e tra gli organizzatori del festival Nobìlita, dedicato al tema del lavoro, per capire come cambia e come orientarsi in un mercato sempre più complesso; il cantautore Maldestro, si esibisce in studio con alcuni brani del suo ultimo album: “I muri di Berlino”.

Storie dal mondo.

A Lisbona, per conoscere Francesco Valente, musicista che suona il contrabbasso.

• Martedì 17 Aprile 2018

Ospiti: lo scrittore e giornalista Raffaele Nigro, fondatore del Parco letterario Federico II con Stanislao De Marsanich, il presidente dei Parchi Letterari; l’attore Corrado Fortuna, in veste di scrittore, presenta il suo secondo romanzo “L’amore capovolto”; Vincenzo Monfregola, presidente di CentroInsieme, Onlus che si occupa di ragazzi con situazioni di disagio nel quartiere di Scampia, nel cuore di Napoli, racconta il progetto dedicato ai bambini di questo quartiere a rischio.

Storie dal mondo.

Da Montreal, il servizio sull’evento dell’Associazione dei Messinesi in Canada che celebra gli immigrati da Messina.

A Cuba, per conoscere Alina Narciso, regista napoletana che vive a L’Havana dove dirige un Festival Teatrale che coinvolge 14 paesi.

• Mercoledì 18 Aprile 2018

Ospiti: Lorenzo Ruggeri, giornalista enogastronomico del Gambero Rosso, autore della Guida “Top Italian Restaurants” che recensisce e premia anche le migliori pizzerie italiane nel mondo; l’ingegnere Aldo Reggiani, presidente dell’Associazione Spettacoli di Matematica, presenta l’argomento matematica in una chiave più semplice; chiude la puntata l’esibizione dal vivo del compositore, autore, pianista e chitarrista Pino Marino.

Storie dal mondo.

A Riga, capitale della Lettonia, dove Adriano Carlesi nel suo ristorante cucina “italiano al 100 per 100”.

A San Juan, in Argentina, dove il Teatro del Bicentenario è rinato grazie al contributo di tanti italiani, a cominciare dall’architetto che lo ha restaurato.

• Giovedì 19 Aprile 2018

Ospiti: il giornalista Paolo Marchi, critico gastronomico e ideatore di Identità Golose, ricorda Gualtiero Marchesi, grande cuoco e grande maestro di molti chef famosi; la ciclista Antonella Gentile, che ha affrontato un lunghissimo viaggio in bicicletta, in solitaria, per una causa benefica; lo scrittore Pierluigi Cascioli, presenta “Orgogliosi di essere italiani” il suo libro appena pubblicato.

Storie dal mondo.

A Mar del Plata, per visitare l’Istituto Francesca Saverio Cabrini, una casa dove si costruisce il futuro per tanti ragazzi affetti da disabilità.

A Roma, alla Farnesina dove si è riunito il CGIE – Il Comitato Generale degli Italiani all’Estero, per fare il punto dopo il voto elettorale dello scorso marzo.

Infocommunity: con Pier Felice degli Uberti, presidente dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano, alla scoperta delle origini dei cognomi.

• Venerdì 20 Aprile 2018

Ospiti: Alessandra Bonfanti, responsabile Piccoli Comuni di Legambiente, parla delle iniziative in vista della Giornata della Terra (22 Aprile); Andrea Satta, Carlo Amato alla chitarra e Luca de Carlo alla tromba, in una versione ridotta del gruppo musicale “Tetes de bois”, si esibiscono dal vivo.

Storie dal mondo.

Da New York, l’incontro con Serena Candiani, coordinatrice dei volontari che puliscono il leggendario Central Park.

A Cape Town, per conoscere Eugenio Barioli, un giardiniere che fa anche il maestro di Judo.

Infocommunity: con Pier Felice degli Uberti, presidente dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano, alla scoperta delle origini dei cognomi.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. Tutta la settimana in studio con la linguista Claudia Ballanti.

Si chiude la settimana con le news dal mondo per segnalare i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

Per contattare la redazione scrivete a: community.italia@rai.it

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h17.30

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h18.30

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h18.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h15.15

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h17.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h18.15

SPECIALE COMMUNITY (Settimanale)

Gli italiani nel mondo: storie di emigrazione passata e presente.

Speciale Community è pensato per raccontare gli italiani nel mondo e fare da ponte tra le comunità italiane sparse nei diversi paesi e tra loro e la madrepatria.

Storie di emigrazione per fornire altrettante risposte alle mille domande: chi sono gli emigrati, perché hanno lasciato il nostro paese, come se la passano, hanno raggiunto il loro obiettivo oppure sono ancora alla ricerca di un sogno da realizzare? E ancora: se ne sono andati per sempre o ritorneranno dopo un’esperienza di lavoro o di sperimentazione all’estero? Si sono integrati nel nuovo paese? Quanto hanno conservato della loro italianità? Etc., etc.

Sono tutte storie di vita, di impegno, di sentimenti. A volte di successo, a volte meno. A volte di fatica, sudore e sconforto, altre volte di grande fortuna e realizzazione professionale. A volte di grandi soddisfazioni e felicità, altre volte di insicurezza e nostalgia.

Le storie in questa puntata:

SAN JUAN (Argentina). Giuseppe Bottino ha creato tanti anni fa a San Juan una gelateria che è sempre stata un punto di riferimento gastronomico. Il suo amore per l’Italia si è manifestato anche conservando l’uso corrente della lingua italiana che ha trasmesso anche ai figli.

CAPE TOWN (Sudafrica). Michelangelo D’Oria apre, per conto della premiata ditta brianzola Penati, il primo ristorante stellato Michelin in tutta l’Africa.

TORONTO (Canada). Toronto celebra Fellini, iniziativa inspirata agli indimenticabili personaggi e alle musiche dei film di Federico Fellini, per rendere omaggio al regista italiano più conosciuto nel mondo.

L’AVANA (Cuba). Alina Narciso, regista teatrale napoletana, drammaturga e fondatrice della compagnia teatrale Metec Alegre, che dirige dal 1996.

NEW YORK (Usa). Serena Candiani coordinatrice volontari per l’ente che tutela Central Park. Si occupa delle attività di orticoltura di circa 420 persone che dedicano il proprio tempo come operatori ecologici nel parco una volta alla settimana.

MIAMI (Usa). Sara Della Torre, attuatrice, racconta della variegata clientela del suo negozio di tatuaggi.

LONDRA (Inghilterra). Londra continua ad essere una delle mete preferite per giovani italiani. Ma come fa un giovane startupper a farsi conoscere in quella grande città? Ci ha pensato un italiano che ha creato Tech Italia, un ufficio per mettere in contatto gli operatori con il nuovo mercato.

BOSTON (Usa). Nel centro per la simulazione medica della Harvard Medical School, mecca mondiale della ricerca, medici e infermieri si formano grazie a ambienti e situazioni simulate, ma il più realistico possibile. Un immersione totale resa possibile anche grazie ai sistemi di realtà virtuale messi a punto da Fernando Salvetti, imprenditore torinese, la cui azienda italiana è entrata a tutti gli effetti nella lista dei ‘partner’ della prestigiosa istituzione sanitaria americana.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Venerdì 20 Aprile h21.30

BUENOS AIRES Venerdì 20 Aprile h22.30

SAN PAOLO Venerdì 20 Aprile h22.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Sabato 21 Aprile h19.30

SYDNEY Sabato 21 Aprile h21.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Venerdì 20 Aprile h23.15; Sabato 21 Aprile h11.15

CINEMA ITALIA (Film)

LA PAZZA GIOIA

(Drammatico, Commedia 2016)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il pubblico di Rai Italia, dal giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Regia: Paolo Virzì

Interpreti: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Sergio Albelli, Tommaso Ragno

Donatella (Micaela Ramazzotti) e Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi) sono ospiti di una comunità terapeutica per donne affette da disturbi mentali in Toscana. Impegnate in alcuni lavori di riabilitazione, le due colgono al volo l’occasione di scappare via e cominciare un viaggio avventuroso che cambierà le loro vite.

Vincitore, nel 2017, di cinque David di Donatello, tra cui miglior film e migliore attrice protagonista.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Mercoledì 18 Aprile h20.00

BUENOS AIRES Mercoledì 18 Aprile h21.00

SAN PAOLO Mercoledì 18 Aprile h21.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Giovedì 19 Aprile h17.00

SYDNEY Giovedì 19 Aprile h19.00

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 16 Aprile 2018

Arte. Verona, ridipinta dal genio di Shakespeare, alla ricerca del celebre balcone, teatro dei sospiri amorosi della sventurata Giulietta.

Territorio. Cagliari, la città principale della Sardegna, conserva nei suoi quattro quartieri storici vicende millenarie, che vanno dalla preistoria al governo sabaudo. Una vera perla, nonché porta d’accesso dell’isola.

Made in Italy. Puntata di Radiodays dedicata a Fahreinheit, trasmissione pomeridiana culturale, che tratta il meglio della letteratura mondiale e che va in onda tutti i giorni su Radio Tre.

• Martedì 17 Aprile 2018

Arte. Sul Gargano, ripercorrendo le origini del culto dell’Arcangelo Michele, a Monte Sant’Angelo: qui sorge un santuario a lui dedicato, meta di un pellegrinaggio che dura da millecinquecento anni.

Territorio. Lo chiamano “il lago che si beve”, per la pulizia delle sue acque cristalline, che ospitano una straordinaria varietà di specie vegetali e animali. E’ il lago di Bolsena, al confine tra Lazio, Umbria e Toscana.

Continua la serie Radiodays con Caterpillar AM, la prima diretta della giornata di Radio Due, un mix di serietà e ironia, con rubriche e ospiti speciali.

• Mercoledì 18 Aprile 2018

Arte. Continua la storia dell’Arcangelo Michele, protettore dei devoti e simbolo tra i più importanti della religiosità medievale.

Territorio. Sulla costa settentrionale della Sicilia, sovrastata da un’altura che cade a picco sul mare, sorge la splendida Cefalù. La cittadina normanna ha conservato nei secoli il suo incantevole aspetto antico.

Radiodays presenta un insolito laboratorio di scrittura creativa, Radio 1 Plot Machine, un format innovativo, interattivo e multimediale.

• Giovedì 19 Aprile 2018

Arte. Ultima tappa del pellegrinaggio dedicato al culto dell’Arcangelo Michele. A Sabina, presso il santuario di Monte Tancia, in provincia di Rieti.

Territorio. Un bosco monumentale, alberi secolari e un’antica rocca, splendida e imponente, uno dei borghi più belli d’Italia, Torre Alfina, in provincia di Viterbo.

Con Radiodays, negli studi di Decanter, trasmissione serale di Radio Due, che da diversi anni allieta gli ascoltatori con ricette e curiosità sull’arte culinaria.

• Venerdì 20 Aprile 2018

Arte. La storia di Antonio Cederna, acuto intellettuale italiano, che ha speso l’intera esistenza a difesa del patrimonio storico e culturale italiano.

Territorio. A Scilla, l’antico centro che si affaccia sullo stretto di Messina, si coltiva un frutto esotico, l’Annona, dal sapore dolce e delicato, originario dell’America Latina.

Con Radiodays, prosegue la visita negli studi di Decanter: dal lunedì al venerdì all’ora di cena, un moderno convivio riunisce, alla stessa tavola, curiosi e addetti del settore, cuochi alle prime armi e chef stellati.

Per contattare la redazione scrivete a: italianbeauty@rai.it

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h13.00

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h14.00

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h14.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h11.30

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h13.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h15.00

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

La splendida Villa Reale e il suo giardino all’italiana in Puglia, a Lecce, proprio nel cuore della città: il tempo sembra davvero essersi fermato.

Un ultimo viaggio sul Trenino del Renon: lontani dalla folla e dagli itinerari consueti, alla ricerca di piccoli villaggi, strade e tradizioni meno note. Il mitico mezzo offre una vista mozzafiato su un territorio incantato, quasi fiabesco.

Made in Italy racconta anche l’arte dello scrivere. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale, a Torino, grazie ad un sogno realizzato da un mercante di tessuti, Isaia Levi, viene prodotta la più famosa penna stilografica italiana. “L’officina della Scrittura”, nel capoluogo piemontese, ne celebra la storia.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 21 Aprile h17.15

BUENOS AIRES Sabato 21 Aprile h18.15

SAN PAOLO Sabato 21 Aprile h18.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Sabato 21 Aprile h16.15

SYDNEY Sabato 21 Aprile h18.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 21 Aprile 23.15

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

La nuova Esortazione apostolica di Papa Francesco “Gaudete et Exsultate” sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, la santità di chi ha raggiunto la gloria in Dio e che mantiene legami d’amore e comunione con l’umanità e quella, per così dire, della classe media. Pagine sulla santità nelle quali Francesco da un parte denuncia i principali nemici della santificazione, ossia lo gnosticismo e il pelagianismo e dall’altra, invita i cristiani di ogni condizione sociale ad andare controcorrente, a puntare in alto e lasciarsi guidare dallo Spirito Santo.

L’imminente visita pastorale di Papa Francesco a Molfetta (Bari) e ad Alessano (Lecce) – la prima di un Papa – per onorare Monsignor Tonino Bello, il Vescovo dei poveri, a 25 anni dalla sua morte avvenuta il 20 aprile 1993. Un gesto significativo verso un Vescovo che si è distinto per la sua opera in favore della pace e del disarmo, scrittore e oratore, uomo di profonda libertà interiore noto per il suo impegno nella costruzione di quella che amava definire la “Chiesa del grembiule” ispirata ai soli valori evangelici, disarmata e samaritana,uomo di fede e di carità del quale è già in corso la causa di beatificazione.

Infine, le strade di Emmaus dove l’uomo di oggi, come accadde ai primi discepoli di Gesù, vive la delusione dei progetti infranti e, quando l’amarezza si fa più acuta, esperimenta il sorprendente incontro con il Dio vivo che cammina al proprio fianco.

Dopo la S. Messa che si celebra nella Chiesa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Regina Coeli del Papa, ai fedeli radunati in Piazza San Pietro.

Ospiti: Sua Ecc.za Mons. Vincenzo Paglia, Presidente dell’Accademia della Vita; Padre Farid Saab, del Pontificio Collegio Maronita di Roma; Vincenzo Bocciarelli, artista e attore di teatro.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 15 Aprile h04.15

BUENOS AIRES Domenica 15 Aprile h05.15

SAN PAOLO Domenica 15 Aprile h05.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Domenica 15 Aprile h16.15

SYDNEY Domenica 15 Aprile h18.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 15 Aprile h10.15

LO SPORT SU RAI ITALIA

SERIE A

► CAGLIARI – UDINESE

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 14 Aprile h09.00

BUENOS AIRES Sabato 14 Aprile h10.00

SAN PAOLO Sabato 14 Aprile h10.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Sabato 14 Aprile h21.00

SYDNEY Sabato 14 Aprile h23.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 14 Aprile h15.00

► GENOA – CROTONE

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 14 Aprile h12.00

BUENOS AIRES Sabato 14 Aprile h13.00

SAN PAOLO Sabato 14 Aprile h13.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 15 Aprile h00.00

SYDNEY Domenica 15 Aprile h02.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 14 Aprile h18.00

► ATALANTA – INTER

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 14 Aprile h14.45

BUENOS AIRES Sabato 14 Aprile h15.45

SAN PAOLO Sabato 14 Aprile h15.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 15 Aprile h02.45

SYDNEY Domenica 15 Aprile h04.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 14 Aprile h20.45

► FIORENTINA – SPAL

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 15 Aprile h06.30

BUENOS AIRES Domenica 15 Aprile h07.30

SAN PAOLO Domenica 15 Aprile h07.30

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 15 Aprile h18.30

SYDNEY Domenica 15 Aprile h20.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 15 Aprile h12.30

► LA GIOSTRA DEL GOAL

All’interno la cronaca delle partite MILAN – NAPOLI e a seguire

JUVENTUS – SAMPDORIA. L’aggiornamento in diretta dei gol da tutti i campi.

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 15 Aprile h08.30

BUENOS AIRES Domenica 15 Aprile h09.30

SAN PAOLO Domenica 15 Aprile h09.30

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 15 Aprile h20.30

SYDNEY Domenica 15 Aprile h22.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 15 Aprile h14.30

► LAZIO – ROMA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 15 Aprile h14.45

BUENOS AIRES Domenica 15 Aprile h15.45

SAN PAOLO Domenica 15 Aprile h15.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Lunedì 16 Aprile h02.45

SYDNEY Lunedì 16 Aprile h04.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 15 Aprile h20.45

► INTER – CAGLIARI

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Martedì 17 Aprile h14.45

BUENOS AIRES Martedì 17 Aprile h15.45

SAN PAOLO Martedì 17 Aprile h15.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Mercoledì 18 Aprile h02.45

SYDNEY Mercoledì 18 Aprile h04.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Martedì 17 Aprile h20.45

► LA GIOSTRA DEL GOAL

All’interno la cronaca della partita BENEVENTO – ATALANTA e l’aggiornamento in diretta dei gol da tutti i campi.

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Mercoledì 18 Aprile h12.00

BUENOS AIRES Mercoledì 18 Aprile h13.00

SAN PAOLO Mercoledì 18 Aprile h13.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Giovedì 19 Aprile h00.00

SYDNEY Giovedì 19 Aprile h02.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 18 Aprile h18.00

► LA GIOSTRA DEL GOAL

All’interno la cronaca della partita CROTONE – JUVENTUS e l’aggiornamento in diretta dei gol da tutti i campi.

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Mercoledì 18 Aprile h14.30

BUENOS AIRES Mercoledì 18 Aprile h15.30

SAN PAOLO Mercoledì 18 Aprile h15.30

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Giovedì 19 Aprile h02.30

SYDNEY Giovedì 19 Aprile h04.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 18 Aprile h20.30

► SPAL – ROMA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 21 Aprile h09.00

BUENOS AIRES Sabato 21 Aprile h10.00

SAN PAOLO Sabato 21 Aprile h10.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Sabato 21 Aprile h21.00

SYDNEY Sabato 21 Aprile h23.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 21 Aprile h15.00

► SASSUOLO – FIORENTINA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 21 Aprile h12.00

BUENOS AIRES Sabato 21 Aprile h13.00

SAN PAOLO Sabato 21 Aprile h13.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 22 Aprile h00.00

SYDNEY Domenica 22 Aprile h02.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 21 Aprile h18.00

► MILAN – BENEVENTO

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 21 Aprile h14.45

BUENOS AIRES Sabato 21 Aprile h15.45

SAN PAOLO Sabato 21 Aprile h15.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 22 Aprile h02.45

SYDNEY Domenica 22 Aprile h04.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 21 Aprile h20.45