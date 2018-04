(ANSA) – BRESCIA, 13 APR – È morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo l’uomo ritrovato sotto una valanga che si è staccata nel pomeriggio nei pressi del passo Crocedomini, in provincia di Brescia. Il decesso è stato confermato da fonti ospedaliere. La vittima è un bresciano residente in Valle Camonica ed era stato estratto dalla neve in arresto cardiaco.