(ANSA) – LONDRA, 14 APR – La premier britannica Theresa May, nel messaggio in cui annuncia il coinvolgimento nell’attacco alla Siria al seguito degli Usa di Donald Trump e al fianco della Francia, precisa che non si tratta di “un intervento nella guerra civile siriana”. L’obiettivo “non è un cambio di regime”, sottolinea, insistendo sul concetto di azioni “mirate” contro l’arsenale di armi chimiche attribuito alle forze di Bashar al-Assad. Per dissuadere “il regime” dal farne uso e ammonire che non ci può essere “impunità” al riguardo, conclude May.