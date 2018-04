(ANSA) – MILANO, 14 APR – Due uomini sono stati feriti a colpi di pistola stamani in un appartamento in via Sant’Erlembardo, a Milano. Sarebbero due persone dell’Est Europa, una delle quali trasportate in pericolo di vita all’ospedale Niguarda. L’autore del ferimento ha esploso diversi colpi all’interno dell’abitazione al quarto piano. Il più grave è stato ferito al torace e alla schiena, l’altro superficialmente alla testa (quest’ultimo è stato accompagnato al San Raffaele). Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Monforte.