(ANSA) – BOLOGNA, 14 APR – Sarà quello del Ct della nazionale maschile di ciclismo, Davide Cassani, il nome che verrà proposto dalla Regione Emilia-Romagna come nuovo presidente di Apt Servizi all’assemblea dei soci di Apt, l’Azienda di promozione turistica regionale, in programma il prossimo 8 maggio per il rinnovo degli organismi e delle cariche societarie. Faentino 57enne, Cassani -ex corridore e dal 2014 Ct della nazionale di ciclismo- è ‘padre’ della Gran Fondo che porta il suo nome, si corre a Faenza ed è considerata la ‘classicissima’ d’apertura della stagione del ciclismo amatoriale, giunta quest’anno alla 24esima edizione. “Siamo convinti che Davide Cassani possa davvero essere un ottimo ambasciatore della nostra terra – affermano in una nota il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini.