(ANSA) – LORETO (ANCONA), 14 APR – Indirizzare alle vittime della guerra in Siria la preghiera del Rosario di questa sera in piazza della Madonna a Loreto (Ancona). E’ il desiderio dell’arcivescovo delegato pontificio di Loreto mons. Fabio Dal Cin che guiderà la preghiera e la fiaccolata dalle 21. Le preghiere, scrive in una nota la Delegazione Pontificia, “siano indirizzate in particolare verso quelle donne, quegli uomini e quei bambini vittime in questi giorni della recrudescenza bellica in Siria e, in generale, verso tutte le popolazioni coinvolte in situazioni di conflitto e di guerra nell’intero Medio Oriente”. Mons. Dal Cin ricorda l’appello lanciato una settimana fa da papa Francesco per la pace in Siria e le sue parole: “Non c’è una guerra buona e una cattiva, niente può giustificare l’uso di tali strumenti di sterminio con persone e popolazioni inermi”.(ANSA).