(ANSA) – GENOVA, 14 APR – “Oggi la Var è un elemento di garanzia pur sapendo che non è infallibile. Ma assistere a una partita di Champions senza Var è come essere tornati indietro di vent’anni e non mi pace per niente. Sembra calcio preistorico”. Così Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha commentato il finale della Juventus a Madrid e le eventuali ripercussioni per la sfida di domani a Torino contro i bianconeri. “Oggi la Var è un elemento di garanzia e per questo abbiamo fatto un bel passo in avanti – ha detto Giampaolo -. Un tempo contro avversarie come la Juventus pagavi il blasone ma domani ci sarà la Var e adesso hai qualche tutela in più, oltre al fatto che gli arbitri sono più sereni. Paradossalmente è diventato più difficile arbitrare una partita internazionale. Io ho grande fiducia negli arbitri”.